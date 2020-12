Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 29 de Dezembro

O Vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, participa na cerimónia de entrega dos Prémios Escolares Zona Franca Industrial, que decorre, pelas 10h30, na Zona Franca da Madeira, na freguesia do Caniçal.

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, estará, pelas 15h30, no Salão Nobre do Palácio do Governo Regional, onde irá decorrer a assinatura de um protocolo entre a SRAAC e a AMRAM - Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira.

Entre as 20 e as 21 horas realizam-se as eleições para os órgãos sociais da Associação de Futebol da Madeira, na Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, na Avenida Arriaga.

O grupo parlamentar do PSD realiza uma visita à freguesia da Ponta Delgada. Pelas 11 horas, serão prestadas declarações à comunicação social, junto à Bomba de Gasolina, na recta à chegada da Ponta Delgada.

O Partido Socialista da Madeira visita as zonas afetadas pelo temporal que ocorreu no dia de Natal. A visita tem início às 9h30 e terá como ponto de encontro a Junta de Freguesia da Ponta Delgada, em São Vicente. Posteriormente, serão prestadas declarações à comunicação social pelo presidente do PS-M, Paulo Cafôfo.

Realiza-se, pelas 16 horas, a cerimónia da tomada de posse dos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia da Calheta para o quadriénio de 2021/2024, que terá lugar na sede desta instituição.

O quinto e último concerto do ciclo 'Dezembro Barroco', denominado 'Concerto para o Ano Novo', promovido pela AOCM e apoiado pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura/Direção Regional da Cultura, decorrerá no Palácio de S. Lourenço, pelas 18 horas.