Tome nota da agenda do último dia do ano

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente, às 12 horas, no Serviço de Formação do Serviço de Saúde da RAM, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, para o início da campanha de vacinação covid-19 na Região Autónoma da Madeira.

À meia-noite, a baía da cidade do Funchal recebe o tradicional fogo-de-artifício.

Entre com o pé direito em 2021 com as seguintes propostas:

Savoy Palace:

Grande jantar na Grand Ballroom

A 31 de Dezembro, a recepção a 2021 faz-se a partir das 18h30, em tons de vermelho, preto e dourado, para celebrar a ‘Belle Époque’ da forma mais glamorosa. Para além do espectáculo Belle Époque Show e Cristina Barbosa Big Band, tem direito a assistir ao espectáculo de fogo-de-artifício, com brinde ao ano novo e ceia a partir do 17º piso do Savoy Palace.

Jantar Belle Époque

Outra das opções para terminar 2020 em grande é o Jantar Belle Époque. É possível fascinar-se pelo imaginário burlesco e pelo universo místico e glamoroso dos verdadeiros cabarets, com a incrível vista de 360º para a cidade do Funchal. Esta proposta inclui o espectáculo Belle Époque Show, música com Joves Band e acesso a zona dedicada no Galáxia Skybar para assistir ao fogo-de-artifício, com brinde ao ano novo e ceia.

Galáxia Skybar:

Esta é uma boa opção para ver o fogo e desfrutar de uma noite de festa de ano novo. A entrada faz-se a partir das 22h30 no Galáxia Skybar para o espectáculo de fogo-de-artifício e brinde ao ano novo, com ceia e música a cargo de Kairos Band e DJ OXY.

Terreiro:

31 de Dezembro é a noite de entrar em 2021 com estilo. A festa arranca às 18h30 com aperitivo de boas-vindas, jantar de 4 pratos com harmonização de vinhos e os sons de Basílio Sousa no saxofone & Hector Teixeira na guitarra, terminando com o fogo-de-artifício com espumante e passas.

Casino da Madeira:

O Casino da Madeira tem duas propostas distintas, a começar pela Sala Bahia (4.º andar do Casino) que terá jantar de gala e espectáculo ‘It Takes Two - The Greatest Duets’, além de Miguel Pires ao vivo. Depois há subida ao terraço para o espectáculo de fogo-de-artifício. A outra proposta do Casino da Madeira vai para a Zona de Esplanada, onde haverá serviço de bar e DJ, com possibilidade depois de ver a pirotecnia a partir do Jardim.

Restaurante Avista do Les Suites at The Cliff Bay:

O Restaurante Avista do Les Suites at The Cliff Bay apresenta jantar de gala temática com música ao vivo. É um dos melhores locais para ver o fogo-de-artifício.

Castanheiro Boutique Hotel:

O Castanheiro Boutique Hotel, com uma localização ímpar no centro do Funchal, promove o evento ‘Tapas & Wine Special Réveillon’.

Pé na Água:

O Pé na Água, no Porto Santo, recebe música ao vivo a partir das 20 horas, com Afonso Silva. A partir das 22h30 há actuação do DJ Sil (Sílvio Freitas).

Hotéis Dorisol:

Os Hotéis Dorisol propõem que veja o espectáculo pirotécnico com uma das melhores vista da baía do Funchal. O pacote inclui jantar de gala, ida ao terraço com espumante e estadia.

Restaurante Beerhouse:

O Restaurante Beerhouse promove jantar especial e visualização do fogo-de-artifício bem no centro da cidade.

Clube Naval do Funchal:

O Clube Naval do Funchal promove evento especial temático de passagem do ano.

Restaurante do Forte:

O Restaurante do Forte, na Fortaleza de São Tiago, realiza a iniciativa ‘Glitter Extravaganza’. Este é um dos espaços com melhor localização para ver o ‘fogo’.

Madeira Story Centre:

O Madeira Story Centre, na Zona Velha do Funchal, promove uma noite temática, com um jantar especial, neste espaço panorâmico e com um terraço com vista de 360 graus.

Pestana CR7 Funchal:

O Pestana CR7 Funchal propõe uma passagem de ano com uma das melhores vistas para o fogo-de-artifício.

Vila Galé Santa Cruz:

O Vila Galé Santa Cruz propõe jantar especial de ‘réveillon’.