Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 6 de Janeiro

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 16 horas, a unidade fabril da empresa MDT, localizada no pavilhão J, B 18 do Centro Internacional de Negócios da Madeira, no Caniçal.

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) realiza, pelas 14 horas, a 7ª Comissão Especializada Permanente da Administração Pública, Trabalho e Emprego.

A ALM promove, pelas 11 horas, a 5ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais.

A 5.ª edição da exposição 'Mesas com Bordado Madeira da Bordal', que se realiza na fábrica da Bordal, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, estará patente ao público até amanhã, dia 6 de Janeiro.