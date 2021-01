Porque o “potencial de risco é a transmissão do adulto para a criança”, para o presidente do Governo Regional “não tem nenhum sentido” quem defende que a testagem massiva dos alunos restante comunidade educativa, que não apenas professores e auxiliares das escolas dos quatro concelhos com maior incidência de contágios da infecção covid – Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Porto Santo.

Miguel Albuquerque garante que “o melhor local para os nossos jovens estarem são nas escolas” por serem espaços com “monitorização e controlo da situação. O aluno entra, é medida a temperatura. Cumpre as regras de distanciamento e higiene. Tem a mesma carteira. Não tem actividades extra-curriculares. Está resguardado com máscara e cumpre todas as normas de higienização”, justificou, à margem da visita, esta tarde, ao hospital dos Marmeleiros, no Funchal. ~

Para reforçar esta tese, sublinhou que “as escolas foi o exemplo, no primeiro período, de como se trabalha”. Argumentos para justificar a retomar das aulas, na plenitude, até a próxima semana.

Assim, e no decorrer desta semana, serão testado “cerca de 7 mil professores e funcionários de todas as escolas” dos concelhos de risco elevado (Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava) e muito elevado (Porto Santo).

Admitiu que outros venham a ser testados, mas nunca de forma massiva. “Mais à frente então vamos fazer testagens, mas não gerais, porque senão estávamos aqui dois meses e não abríamos as aulas”, disse.

Em jeito de apelo concluiu que “os pais não têm que se preocupar. Nós temos a situação bem controlada nas escolas”, garantiu. Mesmo reconhecendo que “é possível que aumente e sejam detectados casos” mas nesse caso lembra que são accionados de imediato os planos de contingência nas escolas.

De resto, porque a capacidade de testagem é limitada, “importa salvaguardar uma margem para casos de emergência”.