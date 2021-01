Escola do Caniçal com 71 alunos em isolamento profilático

Contactos com casos positivos fora do contexto escolar colocam em isolamento profilático quatro turmas da Escola Básica do 1.º ciclo/PE/Creche do Caniçal, adianta a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia na manhã desta quarta-feira.

No total, são 71 alunos que ficam impedidos de frequentar a escola, a que se juntam 4 educadoas, 3 professores e 3 auxiliares. O isolamento deverá prolongar-se pelo período de 14 dias, embora caiba sempre às autoridades de saúde decidir a duração do mesmo.

Situação semelhante é vivia na Escola Básica do 1.º ciclo/PE/Creche de Água de Pena, onde uma turma permanecerá em causa, cumprindo isolamento profilático preventivo, também na sequência de contactos com casos positivos em contexto escolar. Neste caso, são afectados 15 alunos e um professor.

Conforme adianta o próprio estabelecimento de ensino, através da sua página no Facebook, a situação teve origem num contacto de um aluno do 4.º ano com um familiar que testou positivo para a Covid-19, levando à activação do plano de contingência da escola.

Sublinhando que "até à presente data não há qualquer caso de transmissão na escola", a direcção informa que "as atividades para o 4º ano passam a regime online e aguardam em casa até novas indicações. Todas as crianças desta turma serão acompanhadas pelas Autoridades de Saúde Regionais".

Ambas as escolas são do concelho de Machico, onde as aulas foram recomeçaram, após o período de férias de Natal, na passada segunda-feira. De ter em conta que nos primeiros cinco dias deste mês de Janeiro já conheceu 26 novos casos de Covid-19.