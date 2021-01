Homem de 37 anos detido por abuso sexual de menores na Madeira

Um homem, de 37 anos de idade, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, esta quarta-feira, dia 6 de Janeiro, pela presumível prática do crime de abuso sexual de crianças.

De acordo com a PJ as vítimas foram duas menores, actualmente com 14 anos de idade, que foram abusadas ao longo de pelo menos 2 anos.

O presumível autor ter-se-á aproveitado de uma relação de confiança e proximidade, por ser familiar das vítimas.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para aplicação das medidas de coação adequadas.