Sindicato pede rastreio à covid-19 para todos os alunos da Região

O SIPE – Sindicato Independente de Professores e Educadores dirigiu um apelo à Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, para que o rastreio à covid-19 possa ser alargado aos alunos de todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira, para além do Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava.

"O SIPE – Sindicato Independente de Professores e Educadores vem por este meio manifestar a sua preocupação relativa ao plano do Governo Regional da Madeira para mitigação de contágios em ambiente escolar, face ao súbito aumento de casos nesta Região Autónoma. O SIPE reconhece que a testagem ao pessoal docente e não docente dos estabelecimentos de ensino da Região Autónoma da Madeira é de extrema importância para reduzir o risco de contágio pela covid-19. Porém, defende que a acção dever-se-ia alargar a toda comunidade escolar, nomeadamente, aos alunos, pois só assim se poderá prevenir eficazmente a disseminação deste vírus, tornando as escolas um local seguro".

Em nota remetida às redacções, o SIPE recorda também que "a maioria dos alunos são assintomáticos e estão em contacto próximo com os colegas, além de que muitos deles, pela sua faixa etária, não fazem uso regular de máscara".

Por outro lado, "face ao contexto em que decorrem as actividades letivas e perante o recente aumento de casos na Região Autónoma da Madeira no rescaldo da quadra festiva", o sindicato considera que "de nada serve testar apenas uma parte da comunidade educativa".

"Para controlar eficazmente esta pandemia em ambiente escolar na Região Autónoma da Madeira, tem de ser testada toda a comunidade, que na sua maioria é precisamente formada pelos alunos", remata a nota.

Recorde-se que, na sequência das novas medidas anunciadas pelo Governo Regional, ficou definido que não há aulas em todas as escolas dos três concelhos que estão em risco elevado e muito elevado de transmissão do SARS-CoV-2 (Câmara de Lobos, Funchal, Ribeira Brava e Porto Santo), até que todos os professores e auxiliares sejam testados.

Ontem, o presidente do Governo Regional adiantou que, no decorrer desta semana, serão testados “cerca de 7 mil professores e funcionários de todas as escolas” dos concelhos anteriormente referidos. Miguel Albuquerque admitiu que outros venham a ser testados, mas nunca de forma massiva.