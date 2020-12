Postos de venda da HF encerrados na tarde desta quinta-feira

O Conselho de Administração do Grupo Horários do Funchal emitiu um comunicado dando conta do encerramento na tarde desta quinta-feira, dos seus postos de venda e atendimento. Em causa está o luto pela morte de uma colaboradora.

O posto da Marina a partir das 13 horas, o posto do Anadia Shopping a partir das 14 horas e o posto do Pinga a partir das 16h00. horas.

Como alternativa a aquisição de títulos de transporte poderá ser realizada nos agentes Payshop e nas máquinas de venda automática.

Os balcões reabrirão no dia 2 de Janeiro.