Secretaria de Educação encerra Escola do Porto Moniz

Na sequência do registo de número de casos que coloca o concelho em risco elevado, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia decidiu encerrar temporariamente a Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche do Porto Moniz.

Segundo foi possível apurar, e a exemplo do que aconteceu nos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Porto Santo, os docentes e demais funcionários do estabelecimento escolar serão sujeitos a testes rápidos, a agendar pelas autoridade de Saúde.

Até a realização dos testes, as aulas vão decorrer no regime não presencial.