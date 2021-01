Segunda morte por Covid-19 na Madeira no dia de hoje

A Madeira regista, no dia de hoje, mais uma morte por Covid-19. Trata-se de uma mulher, com 86 anos, que estava internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, e que, à semelhança do homem, com 83 anos, viu o seu estado de saúde ser agravado, não resistindo às complicações da doença.

Ambas as situações foram confirmadas pela Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil através de comunicado, expressando às famílias enlutadas as suas condolências.