As imagens falam por si.

O recolher obrigatório durante a noite entrou ontem em vigor na Região e foi levado a sério.

A medida vai prolongar-se até 15 de Janeiro e resulta do aumento do número de casos de covid-19.

"Enquanto estiver em vigor o estado de emergência ou existirem concelhos em risco elevado, é proibida na Região Autónoma da Madeira a circulação na via pública, entre as 23:00 e as 05:00", referiu em comunicado o executivo madeirense, após reunião extraordinária do Conselho do Governo, na segunda-feira, no Funchal.