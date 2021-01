Agravamento do estado do tempo na Madeira esta quarta-feira

A Madeira está sob aviso amarelo devido à precipitação. A previsão do IPMA aponta para períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, em especial até final da manhã, com possibilidade de ocorrência de trovoadas. Céu muito nublado, com abertas durante a tarde.

Quanto ao vento, será moderado (20 a 35 km/h) do quadrante sul, por vezes forte (até 40 km/h) e com rajadas até 60 km/h, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) com rajadas até 80 km/h nas terras altas, rodando para oeste/sudoeste a partir da tarde e enfraquecendo.

No que diz respeito ao estado do mar, a previsão do IPMA aponta para ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando gradualmente para 2 a 3 metros na costa norte e ondas de sudoeste com 2 a 2,5 metros na costa sul.