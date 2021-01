Escola da APEL retoma aulas à distância

A partir de amanhã, dia 4 de Janeiro, as aulas na Escola da APEL serão ministradas à distância, pela plataforma ZOOM.

A decisão, divulgada pela direcção numa publicação divulgada nas redes sociais da escola, surge na sequência das medidas de prevenção e controlo da covid-19 anunciadas hoje pelo Governo Regional da Madeira.

Após a reunião na Quinta Vigia, ficou definido que não haverá aulas em todas as escolas dos três concelhos que estão em risco elevado de transmissão do SARS-CoV-2 - Câmara de Lobos, Funchal e Ribeira Brava - até que todos os professores e auxiliares sejam testados.

No que toca que à Escola da APEL as aulas serão organizadas da seguinte forma:

- Começam na segunda-feira, dia 4 de Janeiro, para as turmas de Turismo, Serviços Jurídicos e Saúde, no horário normal, já enviado na semana passada. Entre hoje e amanhã de manhã os alunos destes três cursos deverão receber os link's ZOOM para as aulas respectivas.

- Começam na segunda-feira, dia 4 de Janeiro, para as turmas de Ensino Internacional, IB Diploma Programme. As instruções serão enviadas aos alunos.

- Começam na terça-feira (dia 5 de Janeiro), às 8h30, para as turmas de Informática, Desporto, Artes Visuais, Línguas e Humanidades, Socioeconómicas e Ciências e Tecnologias, num horário adaptado, mas com a mesma sequência de aulas do horário normal.

1ª aula: 8h30 - 9h30

2ª aula: 10h00 - 11h00

3ª aula: 11h30 - 12h30

1ª aula da tarde: 14h00 - 15h00

2ª aula da tarde: 15h30 - 16h30

Ao longo do dia de amanhã (dia 4 de Janeiro) serão enviados aos alunos, pelos respectivos professores, os necessários links ZOOM.

De realçar que algumas aulas (como é o casos de Geometria Descritiva A ou as componentes técnicas dos cursos profissionais) podem ser geridas "de forma diferente" e podem ter "uma duração superior à indicada".

"Devido a problemas técnicos, ou circunstâncias de outra natureza, algumas aulas podem não se realizar", acrescenta a direcção.

Por seu turno, os apoios da parte da tarde, PLNM e os apoios de Educação Especial / Necessidades Educativas estão suspensos durante esta semana.

A direcção da APEL sublinha que este regime de aulas "deverá manter-se até que seja possível o regresso às aulas presenciais" e acrescenta que "à medida que saírem novas orientações, as mesmas serão comunicadas".

Na mesma nota deixa ainda uma mensagem de "esperança" à comunidade escolar: