Pais exigem teste aos alunos das escolas do Porto Santo

Os encarregados de educação dos alunos da Escola Básica e Secundária Dr. Francisco de Freitas Branco, do Porto Santo, juntam-se ao coro de críticas à decisão do Governo Regional em excluir os alunos da testagem massiva à comunidade educativa.

Susana Freitas, presidente da Associação de Pais daquele estabelecimento de ensino, deu conta, ao DIÁRIO, de que “os pais do Porto Santo estão muito descontentes com esta decisão e exigem que a mesma seja repensada”, pedindo que os alunos da Secundária da ‘Ilha Dourada’ sejam testados antes do início das aulas. Em causa estão pouco mais de 450 alunos.

Para já, as actividades lectivas presenciais estão suspensas, estando agendado o regresso à escola para dia 14. Apesar de, nessa altura, terem passados os habituais 14 dias de isolamento, a representante dos pais daquela escola salienta que “o Porto Santo é uma terra pequena, onde todos se conhecem e todos contactam uns com os outros, pelo que é muito fácil a propagação da doença, ainda mais se estiver em causa a estirpe com origem no Reino Unido”. A exigência feita assenta, também, no facto de algumas pessoas infectadas ainda não terem sido identificadas, podendo alguns ter filhos que, “muito provavelmente vão contrair a doença e quando regressarem à escola ainda estão em condições de infectarem os colegas, professores e funcionários”, acredita.

Todas as escolas do Porto Santo já estão encerradas Todas as actividades lectivas e não lectivas presenciais estão, a partir desta tarde de 4 de Janeiro, suspensas nos estabelecimentos de ensino do Porto Santo.

Além disso, Susana Freitas refere que “se o Governo tem dinheiro e capacidade para testar os milhares de turistas que chegam à Região, não tem dinheiro nem capacidade para testar meia centena de alunos? Não se percebe estas opções”, diz, indignada com a situação. “Se todos forem testados, antes do início das aulas, é a forma mais fácil de evitarmos passar, novamente, por um aumento significativo de casos”, com o que levou a que o Porto Santo entrasse para o patamar de risco extremo de contágio da Covid-19.

Ontem, ao final do dia, o Porto Santo contava com 29 casos activos da nova doença e 105 contactos em vigilância.