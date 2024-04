Semana da Cultura da Ribeira Brava arranca amanhã com a recriação da cabotagem

A Semana da Cultura da Ribeira Brava arranca esta sexta-feira, 26 de Abril, com a recriação da cabotagem.

Na terceira edição do evento, a autarquia volta a investir na recriação histórica de uma prática marítima que consistia na navegação entre os diversos portos ao longo da costa da ilha. A actividade vai acontecer pelas 9h30 com transmitissão no Canal Na Minha Terra TV e nas redes sociais da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

O momento ficará marcado pela recriação do transporte de passageiros e mercadorias, que remonta a 1910, com desembarque no cais da Ribeira Brava, seguido da comercialização dos produtos no mercado à moda antiga. Dividida em dois cenários, a actividade começa no cais, onde ocorrerão as transacções comerciais, passando depois para a frente-mar da vila, com a recriação de um mercado municipal tradicional, com diversos artesãos e mercadores. O ambiente da época de 1910 será revivido com a presença de vários comerciantes, cada um representando um ofício.

Participarão na iniciativa, na qualidade de figurantes, várias entidades do município, tais como a Universidade Sénior da Ribeira Brava, a EB1/PE da Tabua, a EB1/PE do Campanário Leonete Reis, a EBS Padre Manuel Álvares, a Casa do Povo da Serra de Água e o Centro Comunitário do Lugar da Serra, para além do grupo de teatro Bolo do Caco que interpretará as personagens principais.

O projecto é organizado pela Câmara Municipal da Ribeira Brava, em parceria com o Museu Etnográfico da Madeira, e conta com o apoio da Secretaria Regional da Economia, Mar e Pescas, através da Direcção Regional do Mar.

A 3.ª edição da Semana da Cultura tem a duração de 10 dias e reúne diversas formas de expressão artística e cultural, incluindo teatro, música, arte, cinema, literatura, actividades infantis e momentos culturais.