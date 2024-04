“A cultura é essencial para o enriquecimento da sociedade”

Arrancou, esta sexta-feira, a III Semana da Cultura da Ribeira Brava, na Frente Mar da Vila. A cerimónia de abertura, ao final da tarde desta sexta-feira, contou com a presença do secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, que congratulou a Ribeira Brava por “conseguir concretizar muitas acções no âmbito da cultura”.

A Ribeira Brava é um concelho que tem história, tradições, factos vividos ao longo dos nossos 600 anos de história, tem personalidades de relevo. Tem tudo o que a cultura mais precisa para se projectar, e tem, acima de tudo, mulheres e homens que acreditam que através da cultura podemos fazer melhor. É isso que a Câmara Municipal da Ribeira Brava tem sabido fazer. Eduardo Jesus



Eduardo Jesus destacou, ainda, um programa “muito completo”, que permite que todos dele usufruam. Relevou “tudo o que está a acontecer, as várias expressões culturais que permitem a integração de artistas, e daqueles que acreditam que através da cultura se pode fazer a diferença”.

Acredito profundamente que a cultura nos faz a todos diferentes. A Ribeira Brava tem tudo para essa afirmação e tem uma enorme vontade de o pôr no terreno. Parabéns a quem está a fazê-lo! Nós queremos fazer parte desse caminho, que acreditamos ser de sucesso. Eduardo Jesus



“Em boa hora lançámos este desafio” de iniciar a Semana da Cultura, reiterou Jorge Santos, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, que acredita que “continuam válidos os princípios dessa altura”, que passam pela dinamização cultural do concelho, fortalecimento da identidade da Ribeira Brava, incentivo à criatividade, preservar das tradições “passando-as aos mais novos, para que saibam o que fomos e o que somos”.

Jorge Santos destacou, também, a questão do desenvolvimento económico do concelho. “Estes eventos atraem pessoas, dinamizando, assim, o nosso comércio”, afirma. Fez, por isso, questão de agradecer “a todos os que aceitaram o desafio, enaltecendo o nosso programa”, mencionando que todas as associações, instituições e escolas do concelho estão envolvidos.

Não tenho dúvida que, a exemplo dos anos interiores, este é o programa mais abrangente e diversificado. Desde exposições, ao teatro, música, dança, aos workshops, apresentações literárias, cinema, a Feira do Livro, a apresentação do nosso documentário. Jorge Santos



Para além das sinergias, o autarca agradeceu “a todos os que trabalharam diariamente no planeamento e organização deste evento. Prata da casa, gabinete da cultura, de comunicação, fizeram um trabalho incansável para que esta semana possa acontecer.”