IPMA emite seis avisos meteorológicos para a Madeira e Porto Santo

O Arquipélago da Madeira está de novo ‘fustigado’ de avisos meteorológicos. Laranja, para a agitação marítima, e amarelo para o vento e para a precipitação, mas neste caso a dobrar, uma vez que está previsto vigorar amanhã e depois novamente a partir de quinta-feira.

O regresso de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, já a partir da próxima madrugada, motiva o primeiro aviso amarelo, que é válido esta quarta-feira entre as 03h00 e as 12h00, para todo o arquipélago. Aviso de situação de risco para determinadas actividades devido à precipitação que voltará a vigorar entre as 18h00 de quinta-feira e as 06h00 de sexta-feira, desta feita com a possibilidade de surgir acompanhada de trovoada.

Entretanto, na quinta-feira, juntam-se os outros avisos. Primeiro o ‘amarelo’ para a agitação marítima na costa norte da Madeira e Porto Santo, a partir do meio-dia, mas que a partir da meia-noite e até às 09h00 de sexta-feira, dia 8, passa a ‘laranja’ devido à previsão de ondas de nordeste com 5 a 6 metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima. Depois, até às 18h00 de sexta-feira, volta a aviso amarelo (ondas com 4 a 5 metros).

Pelo meio desta tempestade, entre as 18h00 de quinta-feira e o meio-dia de sexta, entra o aviso amarelo para o vento forte, prevendo-se rajadas até 110 km/h nas regiões montanhosas, e até 75 km/h nos restantes sectores da ilha da Madeira e Porto Santo.

No total, são cinco avisos amarelos e um laranja, três dos quais (amarelos para a precipitação e vento) para todo o arquipélago.