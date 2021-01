29 casos activos e 105 em vigilância no Porto Santo

O Porto Santo regista, esta terça-feira, seis novos casos positivos de covid-19. Neste momento, são 29 os casos activos e 105 em vigilância, de acordo com o delegado de saúde do Porto Santo, Rogério Correia, que volta a admitir a circulação da nova estirpe na ilha. Ainda assim refere que estes números “não são preocupantes, porque as pessoas estão isoladas e identificadas”.

“A terceira rede de transmissão está a causar muita preocupação, até porque a estirpe do vírus envolvida nesta rede teve características completamente diferentes daquelas que nós temos encontrado. A sua transmissão foi muito mais fácil”, sublinha Rogério Correia. “Isto obrigou a um trabalho intenso com muitos testes por dia para isolar rapidamente e estamos a conseguir”, referiu o delegado de saúde do Porto Santo. “O grande risco desta cadeia de transmissão já foi identificado e isolado”, disse.

“O Porto Santo tinha três redes de transmissão, mas actualmente só tem duas, pois uma deles já está recuperada e os contactos já estão a fazer a sua vida normal”, acrescentou, deixando outra informação: “Das outras duas, uma delas está praticamente fechada, que é quando todos os doentes e seus contactos próximos estão isolados e ficamos a aguardar a cura desses doentes, mas que já não constituem risco, pois já não transmitem o vírus a ninguém”.