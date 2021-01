Foi criada uma petição "pelo direito à cultura dos madeirenses e porto-santenses", onde é manifestado o desagrado perante a nova medida que estabelece a lotação máxima de cinco pessoas nos espectáculos ou eventos culturais.

Esta medida, segundo as novas resoluções do Governo Regional da Madeira conhecidas esta segunda-feira, "pressiona as estruturas culturais para o cancelamento de eventos, colocando em risco o pagamento devido aos profissionais do sector cultural e todas as empresas que trabalham em áreas de apoio técnico e logístico".

Pode ainda ler-se ainda no texto publicado no site Petição Pública, outras razões para esta iniciativa: "Não é compreensível que galerias, auditórios, museus, cinemas e salas de espectáculos com capacidade para várias centenas de pessoas e que estavam a funcionar com 50 espetadores (muito abaixo do concedido pelo decreto-lei nacional 11- A de 21 de Dezembro de 2020), tenham a obrigatoriedade de ter menos espectadores do que um restaurante, um bar ou uma igreja".