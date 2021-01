Polícia Marítima chamada ao calhau do Arco de São Jorge

A Polícia Marítima foi accionada, ao início desta tarde, a fim de comparecer no calhau do Arco de São Jorge, uma vez que tinham sido detectadas ossadas nesse local.

O alerta partiu por parte da Polícia de Segurança Pública e tudo indica que se tratem de ossadas pertencentes a animais. No entanto, foi requerido pela Procuradora do Ministério Público que esses vestígios fossem recolhidos e entregues no Gabinete Medico Legal para análise.