23 casos activos e mais de 100 pessoas em vigilância activa no Porto Santo

O número de casos positivos no Porto Santo não pára de aumentar de dia para dia. Só esta segunda-feira foram testadas cerca de 80 pessoas no Centro de Saúde local, na sua grande maioria associadas a contactos com pessoas infectadas. Ao todo, a Ilha Dourada regista actualmente 23 casos activos – dos quais 11 no mesmo agregado familiar – e aumentaram para mais de 100 as pessoas em vigilância activa.

Os novos dados foram avançados ao DIÁRIO pelo delegado de saúde do Porto Santo, Rogério Correia, que associou o crescente número de casos activos às festividades natalícias e ao facto de muitos porto-santenses, cerca de 800, terem vindo à Madeira ao longo do último mês de Dezembro.

“Como imagina, nesta altura de Natal houve muitas festas e um caso positivo num convívio significa muita gente a ter de ser testada. Dos 80 testes realizados hoje, praticamente são todos contactos com casos positivos desta rede, que é grande. Só ontem tivemos 11 casos positivos associados a uma só família. Seria diferente termos 11 casos dispersos no Porto Santo”, indicou.

Das 100 pessoas em vigilâncias activa, Rogério Correia acredita que “muitas vão positivar” e manifestou a sua preocupação sobre a possibilidade da nova estirpe do coronavírus já ter chegado à Ilha Dourada. “Não sei se é a nova estirpe, porque eu não consigo identificar a estirpe. Sei é que a transmissão está a ser muito mais rápida”, observou, clarificando que para chegar a essa conclusão teriam de ser enviadas amostras para análise no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, em Lisboa.

Todas as escolas do Porto Santo já estão encerradas Todas as actividades lectivas e não lectivas presenciais estão, a partir desta tarde de 4 de Janeiro, suspensas nos estabelecimentos de ensino do Porto Santo.

Testes de 10 em 10 minutos

O crescente número de testes a terem de ser efectuados no Centro de Saúde do Porto Santo levou a que várias pessoas se concentrassem à porta da referida unidade de saúde.

Rogério Correia esclarece que os testes, para além de estarem a ser efectuados a contactos com casos positivos, também abrangem as pessoas que vão realizar exames ou que chegaram ao Porto Santo por via área.

"Nós ligamos às pessoas e tentamos marcar o teste com um intervalo de 10 minutos, que é o tempo que demora a fazer o teste. Mantêm o distanciamento lá fora, com máscara, e regressam a casa para cumprir isolamento", explicou Rogério Correia.

Porto Santo próximo do risco muito elevado

O Porto Santo continua a apresentar risco elevado de contágio por covid-19. Com 5.465 habitantes - de acordo com o último anuário da Direcção Regional de Estatística - a Ilha Dourada torna-se no quarto concelho do arquipélago com maior risco de transmissibilidade a par de Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava.

Actualmente com 23 casos positivos activos, o Porto Santo apresenta neste momento o equivalente a 420 infectados por cada 100 mil habitantes, o que coloca a ilha em risco elevado - cujo nível se cifra entre os 240 a 480 infectados por cada 100 mil habitantes.

Recorde-se que ainda ontem, Rogério Correia deixou um alerta ao DIÁRIO e pediu aos cerca de 800 porto-santenses, que vieram à Madeira e que nestes últimos dias regressaram a casa, a realização do teste ao 5.º dia, tal como foi estipulado pelo Governo Regional.

"Peço a todos os que cheguem que durante cinco dias se mantenham isolados e tenham o mínimo de contactos. Ao quinto dia peçam ao Centro de Saúde para efectuar um teste. Viajam o menos possível para o Funchal e quando o fizerem contem que vão ter um teste ao quinto dia", sublinhou.