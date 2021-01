Família e amigos procuram por turista desaparecido em levada na Madeira

A família de Jascha Hardenberg, o turista alemão de 28 anos que se perdeu na zona do Rabaçal, a 29 de Dezembro, está a partilhar cartazes pelas diversas levadas da Madeira com o intuito de obter informações sobre o seu paradeiro.

A mãe do jovem revela o último ponto de localização do telemóvel, na zona do Rabaçal e pede a quem tenha informações que entre em contacto com o 112 ou com uma esquadra de polícia.

A colocação de informações junto a percursos pedestres, por parte de familiares e amigos, pretende alertar para o caso e dar a conhecer o rosto do jovem que se encontra desaparecido.

De recordar que o alerta para a existência de um turista perdido no Rabaçal, na Calheta, partiu de um amigo, por volta das 17 horas. Alegadamente, Jascha Hardenberg terá dado conta de que se encontrava perdido pelas 14 horas.

De imediato, 23 operacionais dividiram-se por três trilhos, em busca do turista. As buscas foram suspensas definitivamente no último dia do ano, passando o caso para a alçada da PSP, que deverá entregar o processo à Polícia Judiciária.