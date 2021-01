Testagem a docentes e funcionários de escolas da Madeira começou esta tarde

A realização de testes a docentes e pessoal não docente dos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Porto Santo teve início no princípio da tarde de hoje. De acordo com uma informação disponibilizada no portal da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), realizaram-se testes a docentes e demais recursos humanos do Serviço de Educação Especial – Quinta do Leme, num total de 180 testes, "pelo que a abertura das actividades educativas desta unidade de educação especial ocorrerá a partir de amanhã, dia 5, no horário habitual".

A realização de testes a nível concelhio tem a seguinte calendarização:

- concelho de Câmara de Lobos: dia 5, na Escola Dr. Maurílio Dantas (Carmo);

- concelho do Funchal: dias 6, 7, 8 e 9, na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes;

- concelho da Ribeira Brava: dia 8, na Escola Padre Manuel Álvares (Ribeira Brava);

- concelho do Porto Santo: data a designar.

A SRE sublinha que cada estabelecimento de ensino indicará ao respectivo pessoal docente e não docente o horário e local de realização dos testes.