O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de emitir aviso amarelo para todo o arquipélago devido à precipitação que vai cair na Região, esta quarta-feira.

Estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e o aviso vigora entre as 3 e as 12 horas do dia 6 de Janeiro.