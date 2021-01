Céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros para este sábado na Madeira

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esperam-se para este sábado períodos de céu geralmente muito nublado e há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial nas vertentes norte e nas terras altas. O vento irá soprar de fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante leste.

Quanto ao estado do mar, o IPMA prevê para a Costa Norte ondas com 2 metros e na Costa Sul ondas inferiores a um metro. A temperatura da água do mar rondará os 18/20ºC.

Madeira sob aviso amarelo devido à precipitação IPMA prevê para segunda-feira períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada

Recorde que ainda ontem o IPMA emitiu um aviso amarelo para a Madeira, devido à previsão de precipitação, para segunda-feira. Costa Sul, Costa Norte, Regiões Montanhosas e Porto Santo estarão ao abrigo do aviso que prevê períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.