Aviso de vento forte alargado à costa sul da Madeira e ao Porto Santo

Além de manter para amanhã, dia 4, os avisos laranja (das 09h00 às 15h00) e amarelo (das 06h00 às 09h00 e das 15h00 às 18h00) para a precipitação na Madeira e em Porto Santo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera - IPMA alargou hoje à costa sul da Madeira e ao Porto Santo o aviso amarelo para o vento, a vigorar amanhã e que inicialmente estava apenas previsto para as regiões montanhosas da Madeira.

O aviso de vento forte de sul/sueste, com rajadas até 70 km/h, na costa sul da Madeira, vigorará entre as 06h00 e as 15h00 e em Porto Santo é válido entre as 09h00 e as 18h00. Nas regiões montanhosas, onde as rajadas poderão atingir até 90 km/h, o aviso do IPMA está previsto vigorar entre as 09h00 e as 15h00.