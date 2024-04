Real Madrid bate Real Sociedad e já tem 14 pontos de vantagem sobre FC Barcelona

O Real Madrid ganhou sexta-feira fora à Real Sociedad (1-0), obtendo o sexto triunfo seguido na Liga espanhola de futebol e aumentando o 'fosso' para o FC Barcelona para 14 pontos, mas os catalães têm menos um jogo.

Um golo solitário do jovem turco Arda Güler, de 19 anos, aos 29 minutos, deu os três pontos aos 'merengues', que lideram a La Liga com 84 pontos, mais 14 do que o FC Barcelona e mais 16 do que o Girona, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Na formação basca, o internacional português André Silva foi lançado em jogo apenas aos 89 minutos, sem tempo para evitar a derrota que confirma uma fase menos positiva da Real Sociedad, que não ganha há três jogos e está no sexto lugar, com 51 pontos.

Depois de afastarem o Manchester City nos 'quartos' da Liga dos Campeões, marcando duelo com os alemães do Bayern Munique nas 'meias', e vencerem o grande rival da Catalunha na última jornada do campeonato, os comandados de Carlo Ancelotti deram mais um passo para fecharem em grande a temporada, com o título de campeão de Espanha cada vez mais perto.