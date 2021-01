Porto Santo sujeito a todas as regras já anunciadas para os outros concelhos de risco elevado

O Porto santo passa a estar sujeito a tomas as medidas já anunciadas para os outros concelhos de risco elevado de transmissão de Covid-19.

Assim, como Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava, no Porto Santo, a abertura das escolas será progressiva, até ao dia 11; as actividades extracurriculares ficam suspensas até ao dia 10.

Também foi determinada "a suspensão de todas as atividades desportivas nos clubes e Infraestruturas desportivas dos concelhos do Porto Santo, Ribeira Brava, Câmara de Lobos e Funchal, com exceção das equipas seniores das modalidades coletivas com participação em competições nacionais regulares."