Governo Regional ajuda a salvar 20 cavalos no Porto Santo

O Governo, através da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, ofereceu seis toneladas de feno para alimentar vinte cavalos de um empresário do Porto Santo.

A oferta de 200 fardos de palha é a resposta de urgência às dificuldades do empresário porto-santense, que esteve entre Abril e Junho sem actividade e está desde o mês de Setembro sem turistas e consequentemente sem receitas.

Para minimizar os prejuízos e garantir a sobrevivência dos animais e do negócio, o recurso ao pasto natural tem sido a solução até Outubro, já que durante o inverno o pasto não é adequado.

Sensível à importância dos ‘negócios da tradição’ porto-santense, o Governo Regional avançou para um plano de ajuda de emergência, que visa garantir a alimentação dos cavalos e o seu bem-estar, por considerar que o transporte com recurso a animais é “uma marca da história do Porto Santo”, sem esquecer que a relação dos porto-santenses com os animais foi a base do trabalho agrícola e, mais tarde, o meio de transporte de pessoas e bens.

O apoio é justificado pelo facto de os cavalos e burros serem hoje “um activo importante da cultura e etnografia do Porto Santo, quer em termos paisagístico, como memória colectiva da história, constituindo um produto turístico que acrescenta valor à oferta que a ilha dispõe, pois diversifica e sobretudo recria quadros históricos da vivência dos porto-santenses", referiu o representante da vice-presidência do governo regional na ilha dourada.

Roberto Silva recordou que o governo tinha assumido “um compromisso perante uma solicitação que foi feita pelo Paulo Ornelas, um jovem porto-santense que se dedica não só à criação de cavalos, mas também à organização de passeios”.

“Isto é uma mais-valia para actividade turística e dentro da prestativa que o governo tem de diversificar as actividades na ilha, que não é só praia, os cavalos têm aqui um papel importante” disse Roberto Silva, reforçando que Paulo Ornelas “tem tido um papel importante na sua actividade, criando a sua proporia empresa, mesmo com pressão das consequências da COVID-19”. Daí o Governo Regional ter decidido, a título excepcional, entregar mais 200 fardos da palha, através da secretaria regional da agricultura e desenvolvimento rural.

Ligado à atividade dos passeios de cavalo desde 2008, Paulo Ornelas mostrou-se satisfeito com o apoio recebido que vai "garantir a alimentação de 19 cavalos e dois burros ao longo de 365 dias do ano”, numa altura em que está sem receitas durante mais de metade do ano, situação que dificulta e coloca em causa a saúde e bem estar dos animais, uma vez que os apoios previstos não são aplicáveis a este ramo de negócio, já que “não é possível recorrer ao ‘lay-off’ ou encerrar a actividade e mandar abater os animais".

Para além de manifestar a sua gratidão, Paulo Ornelas considera que a oferta que garante ao turismo, às actividades associadas à etnografia e história junto da comunidade escolar e de outros grupos sociais, legitimam este apoio do Governo Regional, pois os porto-santenses são “duplamente penalizados pelos condicionalismos da actividade turística e da sua cada vez mais acentuada sazonalidade".

O empresário aproveitou o momento para agradecer a atenção e o apoio da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, a ajuda do Instituto da Floresta e Conservação da Natureza, bem como a ajuda do Grupo Sousa que garantiu o transporte das seis toneladas de palha sem custos.