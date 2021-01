Insolvências de empresas já crescem nos tribunais

Bom dia! As insolvências de empresas sediadas na Madeira já crescem nos tribunais. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta segunda-feira ilustra o primeiro sinal da crise pandémica na actividade da Comarca da Madeira.

Em contraciclo, o número de execuções, divórcios e insolvências de famílias baixou em 2020.

Outros temas em destaque nesta edição

Testes massivos suspendem regresso de 29 mil alunos: No dia em que a Região registou um máximo diário de 99 casos de covid-19, o Governo decidiu que as escolas do Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava só vão reabrir após testes rápidos ao vírus. Recolher obrigatório, teletrabalho, limitação de horário do comércio e reforço da fiscalização são outras das medidas aprovadas num dia em que se ficou a saber que o Porto Santo está em risco elevado de contágio.

Porto Santo em risco elevado Ilha Dourada apresenta neste momento o equivalente a 329 infectados por cada 100 mil habitantes

Pandemia força transição digital: Andreia Collard, nova directora de Informática, explica que a Região tem estado a acompanhar “não só os indicadores de cibercriminalidade”, mas também os esforços para criar legislação.

Futebol ‘bonito’ só rende um ponto: Marítimo não foi além de um empate a zero na recepção ao Boavista.

Marítimo empata sem golos na recepção ao Boavista O jogo entre o Marítimo e o Boavista, disputado esta tarde no Estádio da Madeira, terminou empatado (0-0).

Aviso vermelho devido à chuva forte motiva precauções: A Madeira está sob aviso vermelho devido à chuva forte que se vai abater sob o arquipélago (Costa Sul e Regiões Montanhosas) ao longo desta segunda-feira.