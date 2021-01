Primeiro mergulho do ano juntou quase meia centena em Porto Santo

Apesar da temperatura do ar rondar os 17 graus centígrados, a manhã de sol também em Porto Santo encorajou perto de meia centena de corajosos banhistas que neste primeiro dia do Novo Ano cumpriram a tradição de lançaram-se ao mar para realizar o primeiro mergulho do ano.

Os mais de 40 banhistas que hoje mergulharam no mar do Porto Santo cumpriram assim uma iniciativa que já vai para a 27.ª 'edição'.