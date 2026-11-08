FC Porto vence Vitória de Guimarães e segue imbatível à 11.ª jornada
O líder FC Porto conseguiu hoje o 11.º triunfo consecutivo na I Liga portuguesa de futebol, em outras tantas jornadas, impondo-se por 2-1 na visita ao Vitória de Guimarães.
No Estádio D. Afonso Henriques, golos de Borja Sainz, aos 38 minutos, e Martim Fernandes (86), já depois de Alanzinho (77) ter empatado para os vimaranenses, garantiram o triunfo dos campeões nacionais, que ficaram a dois triunfos de igualar o melhor arranque de sempre conseguido com 13 triunfos na longínqua época de 1939/40.
Após a 11 jornadas, os 'dragões' seguem com 33 pontos, mais oito que o Benfica, segundo, que ainda hoje defronta o Estrela da Amadora, enquanto o Vitória de Guimarães é 14.º, com nove.