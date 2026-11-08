Inter Milão bate Como e fica a um ponto da líder Lazio

O Inter Milão recebeu e venceu hoje o Como por 2-0, na 11.ª jornada da Liga italiana de futebol, aproveitando o empate entre a líder Lazio e o Nápoles para ficar a apenas um ponto do primeiro lugar.

O desafio no Estádio Giuseppe Meazza ficou decidido na primeira parte, com os golos de Francesco Esposito e de Marcus Thuram, aos 12 e 19 minutos, respetivamente.

Com o triunfo, a formação milanesa segue no segundo posto com 28 pontos, enquanto o Como, que vinha de uma goleada histórica de 9-1 sobre o Lens no jogo do meio da semana na 'Champions', é quinto com 23.

Depois de ter perdido na ronda passada o dérbi da 'Madonnina' com o AC Milan, treinado pelo português Rúben Amorim, o Inter Milão regressou às vitórias, e interrompeu uma série de seis vitórias consecutivas, quatro das quais na Serie A, dos comandados de Cesc Fàbregas.

O AC Milan, que venceu hoje por 2-1 no estádio do Génova, também beneficiou deste resultado, subindo ao quarto lugar da prova, o último que dá acesso à liga 'milionária'.

Os visitantes construíram rapidamente uma vantagem de dois golos, marcados por Alphadjo Cissé, aos 13 minutos, e pelo norte-americano Christian Pulisic, aos 19, e o melhor que os anfitriões conseguiram foi reduzir muito perto do apito final, aos 88, através do islandês Mikael Ellertsson.

O avançado internacional português Gonçalo Ramos foi totalista nos 'rossoneri' e o autor da assistência para o segundo golo da equipa milanesa, enquanto o compatriota Vitinha esteve mais discreto no ataque do Génova, 13.º classificado do campeonato transalpino, tendo sido substituído aos 74 minutos.

Horas antes, a Lazio empatou 1-1 na visita a Nápoles e, apesar de não ser desalojada da liderança da Serie A nesta ronda, ficou com apenas um ponto de vantagem sobre o Inter Milão.

No Estádio Diego Armando Maradona, os 'laziali' adiantaram-se por intermédio de Davide Frattesi, aos 28 minutos, só que, logo nos instantes iniciais do segundo tempo, aos 48, o lateral Alfonso Pedraza, que tinha substituído o português Nuno Tavares ao intervalo, marcou na própria baliza.