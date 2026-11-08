Lando Norris vence no Brasil e Mercedes conquista nono título de construtores
O britânico Lando Norris (McLaren) venceu hoje o Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1, 20.ª ronda da temporada, numa corrida marcada pelas mudanças de condições da pista e pela conquista do título de construtores pela Mercedes.
Norris terminou as 71 voltas em Interlagos com 14,602 segundos de vantagem sobre o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), segundo, enquanto o francês Isack Hadjar (Red Bull) completou o pódio, a 24,485.
O britânico alcançou a terceira vitória da temporada, depois dos triunfos na Hungria e nos Países Baixos, e a 14.ª da carreira, num domingo em que teve de recuperar de uma má partida para confirmar a pole position conquistada no sábado.
"Mantive a calma e não cometi erros", resumiu Norris, nas declarações após a corrida, destacando as dificuldades de conduzir com pneus para piso seco numa pista ainda molhada.
O italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que assegurou o título de pilotos na ronda anterior, no México, assumiu a liderança na partida, enquanto o neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) também ultrapassou Norris.
O piloto da McLaren recuperou o segundo lugar na sexta volta, mas viu Antonelli afastar-se até à primeira sequência de paragens nas boxes, para trocar os pneus intermédios pelos de piso seco.
A corrida mudou na 20.ª volta, quando Antonelli fez um pião nas curvas do S de Senna e deixou Norris passar para a frente. O italiano perdeu depois posições para os dois Red Bull.
Verstappen protagonizou uma recuperação desde a parte final da grelha, subindo rapidamente até aos primeiros lugares. Na 38.ª volta, Hadjar cedeu-lhe a segunda posição, mas o neerlandês não conseguiu alcançar o líder.
"Ultrapassei muitos carros nas primeiras voltas", explicou Verstappen, acrescentando que sentiu uma alteração no comportamento do monolugar.
Hadjar, por seu turno, salientou as dificuldades nas transições entre pneus e o risco de sair de pista.
"Foi muito difícil, muito exigente", afirmou o francês, que apontou alguma falta de aderência e confessou ter estado perto de atingir os mecânicos numa paragem nas boxes.
O regresso da chuva na fase final obrigou os pilotos a montar novamente pneus intermédios, mas não alterou o vencedor. Na Mercedes, George Russell terminou em quarto, à frente de Antonelli, depois da troca de posições entre ambos na 64.ª volta.
Os 22 pontos somados pela dupla permitiram à equipa alemã conquistar o nono título de construtores, o primeiro desde 2021, uma semana depois de Antonelli se ter tornado o mais jovem campeão mundial de pilotos.
O australiano Oscar Piastri (McLaren) foi sexto, seguido pelo monegasco Charles Leclerc (Ferrari), Lawson, o britânico Lewis Hamilton (Ferrari) e o alemão Nico Hülkenberg (Audi).
Nas contas do Mundial, Antonelli passou a somar 390 pontos, seguido por Verstappen, com 279, e Russell, que ultrapassou Hamilton por um ponto, com 262 contra 261. Nos construtores, a Mercedes chegou aos 652, mais 140 do que a Ferrari, quando restam apenas 129 em disputa.
A temporada prossegue dentro de duas semanas com o Grande Prémio de Las Vegas, antes das duas últimas rondas, no Qatar e em Abu Dhabi.