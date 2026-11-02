Jimmy Silva vence em Santa Maria e José Borges conquista a Taça de Portugal de Enduro
A sexta e última Taça de Portugal de Enduro presented by Shimano disputou-se este domingo na ilha de Santa Maria, nos Açores, encerrando a edição de 2026 da competição nacional.
Segundo a Associação de Ciclismo da Madeira, o tempo chuvoso e os trajectos exigentes tecnicamente sempre foram do agrado de Jimmy Silva, e desta forma veio a conquistar a vitória do dia na categoria Elite masculina, enquanto que José Borges (AD Galomar / FACCO) com o 2.º lugar, preservou a sua vantagem pontual para garantir a conquista da Taça de Portugal de Enduro.
O terceiro posto foi ocupado por Matias Camacho (Clube Caniço Riders - SOMEQ), sendo o melhor entre os Sub-23.
Nesta prova, a comitiva madeirense em representação do Clube Caniço Riders e Associação Desportiva Galomar garantiu 8 vitórias e 10 pódios.
Além dos resultados acima referidos, destaque para :
Francisco Correia (Clube Caniço Riders - SOMEQ) – Vencedor - Sub-17
Francisco Ferreira (Clube Caniço Riders - SOMEQ) – Vencedor - Sub-19
Pedro Ferreira (AD Galomar / FACCO) – Vencedor – Master 35
Ivan Silva (AD Galomar / FACCO) – Vencedor – Master 40
Nélio Sousa (Clube Caniço Riders - SOMEQ) – Vencedor – Master 55
João Machado (Clube Caniço Riders - SOMEQ) – Vencedor - E-Master 40
João Nunes (AD Galomar / FACCO) – 2º Classificado - Sub-17
Tomás Fernandes (Clube Caniço Riders - SOMEQ) – 2º Classificado - Sub-19
Tiago Fernandes (Clube Caniço Riders - SOMEQ) – 2º Classificado - Sub-23
Ivo Faustino (AD Galomar / FACCO) – 2º Classificado – Master 30
Afonso Ferreira (Clube Caniço Riders - SOMEQ) – 3º Classificado - Sub-17
Duarte Fernandes (Clube Caniço Riders - SOMEQ) – 3º Classificado– Master 55
Paulo Baptista (AD Galomar / FACCO) – 3º Classificado - E-Master 35
César Lima (AD Galomar / FACCO) – 4º Classificado - E-Master 40
Rúben Gouveia (Clube Caniço Riders - SOMEQ) – 5º Classificado – Master 35
Roberto Chaves, resultante de um problema mecânico, e André Coelho por queda, acabaram por não conseguir concluir a corrida.
Colectivamente, o Clube Caniço Riders - SOMEQ venceu a prova e a AD Galomar/FACCO foi a 2.ª classificada.
Nas contas da Taça de Portugal de Enduro, além de José Borges na categoria principal, destaque também para as vitórias de Francisco Correia (Clube Caniço Riders - SOMEQ) em Sub-17, Francisco Ferreira (Clube Caniço Riders - SOMEQ) em Sub-19, Matias Camacho (Clube Caniço Riders - SOMEQ) nos Sub-23, Ivo Faustino (AD GALOMAR / FACCO) em Master 30, Pedro Ferreira (AD GALOMAR / FACCO) nos Master 35, (AD GALOMAR / FACCO) em Master 40, Paulo Baptista (AD GALOMAR / FACCO) em E-Master 35, e a vitória coletiva da AD GALOMAR / FACCO.