CDS propõe Voto de Congratulação a Gustavo Vieira pela conquista do título de Campeão da Europa de Muay Thai

A representação parlamentar do CDS-PP Madeira, através da deputada Sara Madalena, deu entrada esta manhã, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, de um Voto de Congratulação dirigido ao jovem atleta Gustavo Vieira, pela conquista do título de Campeão da Europa de Muay Thai, na categoria Sub-12 (-44 kg).





No documento submetido no parlamento, o partido destaca o feito desportivo impressionante alcançado por uma criança de apenas 10 anos. Em representação da Seleção Nacional, Gustavo Vieira fez ecoar o hino de Portugal no mais recente Campeonato da Europa da modalidade, realizado em Paris, sagrando-se o melhor do continente no seu escalão.







A iniciativa parlamentar do CDS-PP enaltece a "maturidade desportiva incomum" do jovem madeirense, sublinhando que a conquista do ouro europeu com tão tenra idade ultrapassa o mero talento natural, exigindo "incontáveis horas de treino, numa disciplina férrea e no imprescindível apoio do seu núcleo familiar".







O texto subscrito pela deputada Sara Madalena faz igualmente questão de valorizar o trabalho de excelência e de base desenvolvido na Região. O sucesso de Gustavo Vieira é apontado como fruto direto da "minuciosa orientação técnica e do acompanhamento incansável" do seu treinador, José Abreu, e do papel fundamental da Associação Desportiva de Muay Thai da Madeira (ADMTM).







Em nota à imprensa, o CDS-PP diz que celebrar esta vitória é exaltar o papel insubstituível que as associações desportivas e os seus técnicos desempenham na formação cívica, humana e desportiva das novas gerações da Madeira.







O diploma, que será levado a votação em Sessão Plenária, propõe o justo reconhecimento institucional seja formalmente comunicado ao jovem campeão, à sua família, à Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai, à ADMTM e ao seu treinador, José Abreu.