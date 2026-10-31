Hamilton conquista primeira 'pole' pela Ferrari e Antonelli perto do título na F1

O britânico Lewis Hamilton conquistou hoje a primeira pole position pela Ferrari, na qualificação para o Grande Prémio do México, 19.ª ronda do Mundial de Fórmula 1, em que Kimi Antonelli (Mercedes) pode sagrar-se campeão.

Hamilton completou a melhor volta ao Autódromo Hermanos Rodríguez em 1.16,514 minutos, superando o compatriota George Russell (Mercedes), segundo classificado, por 0,009 segundos e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), terceiro, por 0,119 segundos.

O heptacampeão mundial elevou para 105 o seu recorde de pole positions na Fórmula 1, garantindo também a primeira da Ferrari nesta temporada.

"Estou tão contente. Estou sem palavras", afirmou Hamilton, depois de uma qualificação em que ultrapassou Russell na derradeira tentativa, após um fim de semana condicionado por problemas de motor nos treinos e de um erro na derradeira fase da qualificação, que quase deitava o esforço por terra.

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) terminou em quarto, a 0,178 segundos, mas perderá um lugar na grelha devido à penalização por um incidente com o neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) durante os treinos.

A sanção permite a Antonelli, quinto na qualificação, a 0,193 segundos de Hamilton, partir do quarto posto, numa corrida em que lhe basta somar dois pontos para garantir o primeiro título mundial.

O italiano, de 20 anos, será campeão se terminar entre os nove primeiros, independentemente dos resultados dos adversários. Caso Hamilton vença, basta-lhe o 10.º lugar, enquanto um triunfo de qualquer outro piloto que não Russell ou Hamilton lhe assegura o título mesmo sem pontuar.

Antonelli poderá, assim, tornar-se o mais novo campeão mundial da história da Fórmula 1, superando o alemão Sebastian Vettel, que conquistou o primeiro título em 2010, aos 23 anos.

Russell, que dividirá a primeira linha com Hamilton, mostrou-se "satisfeito com a recuperação conseguida" na fase decisiva da qualificação, depois de dificuldades ao longo do fim de semana.

Já Leclerc lamentou não ter conseguido "colocar os pneus na temperatura ideal e aproveitar a última tentativa", embora tenha considerado o terceiro lugar uma posição "favorável para a corrida".

A sessão ficou ainda marcada pela participação do japonês Ryo Hirakawa, que substituiu o francês Esteban Ocon na Haas e fará no domingo a estreia em corrida na Fórmula 1, aos 32 anos.

Vencedor das 24 Horas de Le Mans em 2022 e campeão mundial de resistência em 2022 e 2023, pela Toyota, Hirakawa terminou a qualificação no 19.º lugar. A Haas anunciou a substituição sem divulgar os motivos.

Entre os exemplos de estreias tardias na modalidade figura o britânico Damon Hill, que começou a competir na Fórmula 1 aos 31 anos, em 1992, e se sagrou campeão mundial aos 36, em 1996, pela Williams.

Antonelli lidera o campeonato com 365 pontos, mais 123 do que Russell, segundo, enquanto Hamilton ocupa a terceira posição, com 241.

O Grande Prémio do México disputa-se no domingo, com 71 voltas ao Autódromo Hermanos Rodríguez.