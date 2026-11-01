Marc Márquez vence na Malásia e aproxima-se do título mundial de MotoGP
O espanhol Marc Márquez (Ducati) venceu hoje o Grande Prémio da Malásia, 19.ª ronda do Mundial de MotoGP, reforçando a liderança do campeonato e aproximando-se da conquista do título.
Márquez completou as 20 voltas ao circuito de Sepang em 40.14,236 minutos, batendo o segundo classificado, o compatriota Pedro Acosta (KTM) por 4,172 segundos, com o irmão Álex Márquez (Ducati) em terceiro, a 5,955 segundos.
O piloto da Ducati aproveitou a ausência do espanhol Jorge Martín (Aprilia), afastado desta ronda devido à fratura no pulso direito sofrida na Austrália, e o sexto lugar do italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), outro dos candidatos ao título.
Marc Márquez assumiu o comando no arranque, ultrapassando o irmão Álex, que conquistara a pole position, e resistiu à tentativa de resposta do piloto da Gresini nas primeiras curvas.
Numa corrida disputada com temperaturas elevadas, a gestão dos pneus revelou-se decisiva. Enquanto Álex Márquez continha Acosta, vencedor da sprint de sábado, o líder foi aumentando gradualmente a vantagem.
O piloto da KTM conseguiu subir ao segundo lugar a meio da prova, mas já não conseguiu aproximar-se de Marc Márquez, que controlou a diferença até à bandeira de xadrez.
O espanhol alcançou a 80.ª vitória na categoria principal e a 106.ª no conjunto das classes do Mundial de velocidade.
"O trabalho não acabou. Tenho de continuar com a mesma mentalidade", afirmou Márquez, no final, recusando dar o campeonato por decidido.
O piloto catalão explicou que procurou "explorar os limites da mota desde os primeiros treinos, para poder gerir melhor a corrida", e atribuiu parte da sua competitividade à motivação proporcionada pela luta pelo título.
Atrás dos três espanhóis, o japonês Ai Ogura (Aprilia) terminou em quarto, a 6,759 segundos, depois de ultrapassar Bezzecchi na fase final, numa manobra em que os dois pilotos se tocaram.
O italiano voltou a perder uma posição na última volta, quando saiu largo na curva 14 e foi ultrapassado pelo compatriota Enea Bastianini (KTM), quinto, a 10,896 segundos. Bezzecchi terminou a 11,259 segundos do vencedor.
O italiano Luca Marini (Honda) foi sétimo, à frente do compatriota Fabio Di Giannantonio (Ducati), do sul-africano Brad Binder (KTM) e do italiano Franco Morbidelli (Ducati), que completaram os 10 primeiros.
Com este resultado, Marc Márquez passou a somar 399 pontos, contra 355 de Jorge Martín, segundo, e 332 de Bezzecchi, terceiro. O espanhol aumentou para 44 pontos a vantagem sobre Martín e para 67 a diferença relativamente ao italiano, quando faltam três rondas.
O Mundial tem a próxima prova prevista para o próximo fim de semana, no Qatar, onde Márquez poderá assegurar o título, se fizer mais 30 pontos do que Martin e oito do que Bezzecchi, numa prova em que estão 37 em disputa.
Caso ainda não consiga fechar as contas do 10.º título no Qatar (oitavo em MotoGP), segue-se o Grande Prémio de Portugal, em Portimão, de 20 a 22 de novembro, antes de Valência encerrar a temporada, no dia 29.
No campeonato de construtores, a Ducati assumiu o comando, com 537 pontos, mais oito do que a Aprilia.