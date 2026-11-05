Um título europeu, 12 fases finais e mais de duas décadas a 'sonhar'

Cristiano Ronaldo despediu-se da seleção portuguesa de futebol depois de 23 anos em que conquistou um Europeu, duas Liga das Nações e defendeu as cores nacionais em 12 fases finais de grandes competições, com sortes diferentes.

Na carreira do agora antigo capitão de Portugal ficará sempre o 10 de julho de 2016, dia em que levantou a taça de campeão europeu em pleno Stade de France, nos arredores de Paris, no maior feito de sempre da história do futebol nacional.

Ronaldo esteve ainda na final do Euro2004, o seu primeiro torneio, com apenas 19 anos, nas meias-finais do Mundial2006 e também nas 'meias' do Euro2012.

Seguiram-se duas Liga das Nações, em 2019 e 2025, mais dois títulos na 'era' dourada da equipa das 'quinas', com Ronaldo sempre como o seu maior protagonista, trajeto que deixa o madeirense com lugar eterno entre os 'deuses' do futebol mundial.

A nível individual, o avançado, que decidiu deixar Portugal já com 41 anos de idade, terminou a carreira internacional cheio de recordes e marcas que parecem ser inatingíveis num futuro próximo, tanto em Mundiais como em Europeus.

É o único jogador da história do futebol a festejar um golo ou mais em seis Campeonatos do Mundo, é o melhor marcador de sempre das fases de qualificação, com 41, e ultrapassou o recorde de Eusébio (nove), que durava desde 1966, como melhor marcador de Portugal numa fase final da prova, chegando aos 11.

A marca de Cristiano Ronaldo em Europeus é ainda bem maior e o madeirense despede-se do futebol de seleções com os recordes de mais golos (14), mais jogos (30) e mais presenças (seis) em fases finais.

Do outro lado da balança, o Campeonato do Mundo de 2014, no Brasil, fica registado na sua carreira como a pior participação de sempre em fases finais, com Portugal a ficar pela fase de grupos, num torneio em que o avançado atuou lesionado, enquanto o Euro2024, na Alemanha, foi a única das 12 fases finais em que o avançado ficou em 'branco'.

No Euro2004, que decorreu em solo nacional, Ronaldo contribuiu com dois golos e aprendeu ainda bem jovem o que é estar na final de uma grande competição, mas também o que é perder um encontro de tal importância, com a Grécia a bater Portugal (1-0), no Estádio da Luz, em Lisboa.

Em plena 'era' Scolari, dois anos depois, o jogador madeirense disputou o seu primeiro Campeonato do Mundo, na Alemanha, e só parou nas meias-finais, num desaire frente à França (1-0), numa campanha em que marcou apenas por uma vez.

No Euro2008, organizado por Áustria e Suíça, Ronaldo foi pela primeira vez capitão numa fase final, mas a seleção nacional caiu nos quartos de final com a Alemanha (3-2). O avançado fez novamente apenas um golo, na despedida de Scolari.

Entrou Carlos Queiroz, mas o novo selecionador durou apenas um fase final, no Mundial2010, na África do Sul, e Ronaldo voltou a festejar apenas por uma vez. Portugal acabou derrotado pela Espanha (1-0), nos oitavos de final.

Saiu Queiroz, entrou Paulo Bento e 'CR7' voltou a sonhar com o seu primeiro título com a seleção nacional em 2012, no Europeu da Polónia e Ucrânia, assinando três golos num trajeto que parou novamente frente à Espanha, nas meias-finais, mas só nas grandes penalidades (0-0, 4-2 nos penáltis).

Essa campanha alimentou esperanças para o Mundial do Brasil, mas Portugal nem à fase a eliminar conseguiu passar. Apesar de estar visivelmente limitado a nível físico, Ronaldo ainda marcou por uma vez.

Com o seu legado internacional a ficar em risco, já que um título com Portugal tardava em aparecer na carreira, tudo mudou com a entrada de Fernando Santos para selecionador e com o Euro2016.

Na campanha em França, Ronaldo fez três golos, igualando o seu melhor registo em fases finais, e a seleção nacional festejou o primeiro e único grande título da sua história até hoje, após bater a equipa anfitriã, por 1-0, após prolongamento.

O madeirense fez 146 golos ao serviço de Portugal, um número recorde a todos os níveis, mas nenhum foi tão importante como o remate certeiro de Éder nesse dia no Stade de France.

Pela primeira vez, Portugal foi a um Mundial com o estatuto de campeão europeu, neste caso na Rússia, em 2018, mas tudo acabou abruptamente nos oitavos de final com o Uruguai (2-1).

Ronaldo chegou pela primeira vez aos quatro golos numa grande competição, mas tal feito valeu de pouco.

'CR7' fez ainda melhor no Euro2020, com cinco golos, mas novamente Portugal caiu cedo, e outra vez nos 'oitavos', desta vez perante a Bélgica (1-0), em Sevilha.

Naquele que era apontado como a sua última grande competição, o avançado marcou apenas por uma vez no Mundial2022, realizado durante o inverno no Qatar, embora Portugal tenha chegado aos quartos de final, perdendo com Marrocos (1-0).

Após oito anos e com dois títulos, Fernando Santos abandonou o cargo de selecionador e, quando se esperava que Roberto Martínez, seu sucessor, iniciasse um novo ciclo no futebol português, o espanhol acabou por convencer Ronaldo a competir em mais duas fases finais.

O Euro2024, que acabou nos 'quartos' frente à França (0-0, 5-3 nas grandes penalidades), foi de 'pesadelo' para o avançado, que ficou a zero em solo germânico, mas o Mundial2026 já correu bem melhor.

Nos Estados Unidos, México e Canadá, Ronaldo festejou por três vezes e bateu vários recordes, mas Portugal voltou a esbarrar na Espanha e nos oitavos de final (1-0).