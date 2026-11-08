A direita que pensa

Ésó um parecer, disseram-lhe, e imagino o homem com a chave no bolso, a garagem arrendada, as ferramentas nas caixas, comprara-as depois de fazer as contas e dissera ao outro que começavam na segunda-feira, chegou a pôr um círculo à volta do dia no calendário e agora tinha de lhe telefonar a dizer que esperasse. Quanto tempo, perguntou o outro, e o homem, que tinha feito as contas em dias, só lhe soube responder com a palavra que ouvira na repartição. A renda vence no dia certo. A segunda-feira fica para quando houver despacho.

A oficina tem vizinhos e quem lá trabalha quer chegar a casa com os dedos que levou de manhã. Compreendo que haja um parecer. Digam então que regra está em causa, quem decide, até quando, a quem se recorre se quem decide se enganar. O funcionário fecha a pasta e fica lá dentro um mês, um mês visto de fora parece pouco, uma folha e uma data. À mesa da cozinha, o homem faz a conta do que lhe custou e do dinheiro que guardara para começar, que vai servindo para esperar. Se protestar, talvez lhe abram outra pasta.

É dessa minúcia que parte a direita liberal, democrática e social em que me reconheço, do direito que o homem tem de viver a vida dele, pensar pela sua cabeça, escolher o trabalho e as pessoas com quem quer a companhia. Imagino-o a soletrar o apelido, a soletrá-lo outra vez porque a pessoa do balcão se distraiu, e o cavalheiro que chega atrás, a quem basta um aceno, logo a seguir perguntam-lhe pelos miúdos. A lei há-de recebê-los por igual. Há famílias que julgam receber a cidadania no mesmo inventário em que veio a cómoda.

Quando faço a pergunta aos meus, imagino uma caneta suspensa no ar. Se amanhã governar o adversário que mais vos irrita, entregam-lhe todos os poderes que hoje pedem para o vosso partido? Levem-no até à secretária, vejam-lhe a mão pousada no telefone; a partir daí, talvez convenha ter um tribunal independente, uma Assembleia que insista e um jornal que publique o que o senhor queria guardar. Quero-os com a mesma saúde quando somos nós a atender, mesmo que o jornal venha dobrado, de modo a ficar à vista o nosso nome e a estragar-nos o pequeno-almoço. A indignação de um governante a quem aplicam a regra que exigia na oposição é um dos poucos espectáculos que o cargo oferece de graça.

Uma casa, um pedaço de terra, as ferramentas ainda no fundo das caixas. É com coisas destas que uma pessoa ganha a independência de arriscar, ganhar dinheiro, perdê-lo, começar outra vez. Quero que a freguesa possa levar o dinheiro à loja ao lado e que um homem que se zangou com o patrão procure outro emprego com os pés ainda nesta ilha. Quanto à concorrência, há cavalheiros que lhe têm uma devoção sem limites, dizem-na com gosto, concorrência, até que vêem abrir uma loja do outro lado da rua e se lembram de ir buscar à gaveta o regulamento que lhes parecia uma impertinência quando abriram a sua. Aí principiam as virtudes da licença exclusiva. Quero um Estado capaz de manter o mercado aberto e aplicar a lei ao cavalheiro, mesmo que o cavalheiro pague um andar inteiro de advogados.

É da riqueza que uma economia livre produz que se pagam as obrigações sociais. Defendo a Economia Social de Mercado e penso numa criança com um lápis roído junto à borracha, o caderno aberto numa folha que ficou em branco, foi ali que a escola lhe falhou, talvez tenha guardado o lápis para acabar em casa, onde o caderno ficou aberto até à hora de se pôr a mesa, um dia hão-de dizer-lhe com toda a seriedade que pode escolher a vida que quiser e ela ainda à espera de que alguém lhe explique a pergunta. É de uma delicadeza extraordinária entregar-lhe, aos dezoito anos, a liberdade que se lhe foi gastando desde a primeira aula. Quero boas escolas, acesso universal à saúde e protecção social que chegue enquanto faz falta. Há quem volte a trabalhar graças a esse apoio. Há quem precise dele por toda a vida e tenha o mesmo direito a recebê-lo. A conta sai de muitas carteiras. O governante que gosta de agradecimentos pode começar por agradecer a quem pagou.

Quero um Estado enxuto, com gente que saiba fazer o trabalho e com condições para fazê-lo. Impostos mais baixos e previsíveis, com as contas feitas. E quando se contrai uma dívida, o que é que ainda estará a funcionar no dia em que alguém, talvez a criança do caderno, pagar a última prestação? Uma verba para reparar uma escola tem a vantagem de se anunciar depressa, faz-se uma fotografia que há-de dar jeito mais tarde, depois chove e a criança afasta a cadeira da goteira, leva o caderno consigo, procura um sítio onde lhe caibam os cotovelos. No jornal, onde a chuva obedece ao orçamento, a escola está em condições.

A Madeira, quem decide na Madeira, a Autonomia que quero aprofundar dentro da República Portuguesa, com a soberania comum, leis próprias nas matérias em que conseguimos governar melhor, meios para as aplicar e obrigação de responder pelas contas. A cada pedido de mais poderes, a pergunta que se tem a grosseria de fazer: para que os querem e o que fizeram com os outros? E imagine o leitor o pequeno desgosto de quem trouxera um discurso e descobre que lhe pedem uma resposta. Quero uma Assembleia que ponha o contrato e as contas sobre a mesa e pergunte pelo resultado, peça o papel que falta e volte a pedi-lo no dia seguinte, mesmo que o Governo já tenha declarado o assunto encerrado. Quanto à administração regional, escolham quem sabe fazer o trabalho. O júri há-de sobreviver ao incómodo de só conhecer o melhor candidato quando lhe abre o currículo.

Lisboa fica longe, ouvia-se no Funchal, e o poder chega ao Funchal e senta-se com o alívio de quem enfim ficou ao pé de toda a gente. Apetece-me pôr-lhe uma cadeira no Porto Santo para ver se lhe muda a geografia. A Região deve entregar decisões e dinheiro aos municípios, às escolas, a quem possa resolver melhor o problema porque o conhece de perto. Há quem mande a obrigação e fique com a verba. Quando a coisa corre mal, a culpa já tem a morada certa.

Ponha o leitor agora um residente a comprar um bilhete para o continente, a mão já pousada no cartão e o preço inteiro a que tem de fazer frente para um dia lhe devolverem uma parte. Um dia, repete ele, a viagem é hoje. Já tinha combinado que o esperavam à chegada e ainda há-de ligar a dizer que o dinheiro viria depois, se pudesse gastá-lo agora. Fica em casa com o reembolso calculado ao cêntimo; há uma certa perfeição administrativa nisto. Quero que pague à partida o que lhe cabe e que se conheça o custo da compensação. No mar, comecemos pelo que entra e pelo que temos para vender lá fora, pelo cais em Janeiro, que também pertence ao ano, e pelas contas da carga que pode sustentar uma ligação regular com lugar para passageiros. Aos barcos dos cartazes, claro, até o mar lhes sai de graça.

Quero mais casas, novas e as que ainda se possam voltar a habitar, com as janelas fechadas, um vaso ressequido na varanda, licenças com prazos que se possam meter nas contas de quem vai construir, e bairros com mais vizinhos, edifícios à escala da cidade e passeios onde ainda apeteça andar. Debruçam-se sobre a maqueta: que vista, que luminosidade; tudo se resolve tão bem quando os habitantes são de plástico e ninguém pergunta pela renda. Os nossos filhos hão-de perguntar, provavelmente à mesa da cozinha, onde voltam a somar as mesmas parcelas a ver se desta vez cabem no ordenado. Que janela lhes fica para a Madeira: a de casa ou aquela pequena, oval, com a ilha a afastar-se por baixo da asa?

Para ficarem, têm de poder escolher o trabalho. Quero uma Madeira que produza para exportar, investigue e consiga viver também do que cria. O turismo tem o seu lugar. Entregar-lhe o futuro inteiro de quem aqui nasce é uma confiança comovente na meteorologia e uma fé bem menor nas pessoas. E penso numa companhia de teatro que concorre a um apoio com regras à vista, consegue-o e, com a sala às escuras, o cavalheiro que assinou o despacho ouve no palco uma frase que lhe arruina a noite. Ainda se inclina para o vizinho, a ver se alguém partilha a ofensa e, do fundo da sala, ouve a primeira gargalhada. O dinheiro é público. O cavalheiro pode esperar pelo intervalo para ir lá fora tratar da sua ofensa.

Sento-me com um social-democrata que perceba de escolas ou com um socialista democrático que tenha estudado um monopólio. A competência aparece por vezes no partido errado, um contratempo para quem gosta de saber primeiro o que há-de pensar. Quero ver onde se experimentou a ideia, quanto custou, o que mudou e se os resultados desmentirem uma ideia minha, deixem-mos em cima da mesa. Talvez eu fique a remexer o café um pouco mais do que o necessário, à espera de que um número se distraia e se ponha a meu favor. O meu amor-próprio que se arranje comigo. Uma asneira do Governo aparece na factura de toda a gente.

E a oficina? Deixei o homem com a chave no bolso. Suponhamos que alguém enfim lê o requerimento, decide a tempo, explica porquê. A porta sobe, o dono está de mãos sujas e o primeiro cliente, inclinado sobre o motor, diz que é só nas subidas, tenta imitar o ruído, tenta outra vez. Na rua passa o deputado. Pode ter uma avaria, acontece. Entra, espera pela sua vez. Paga no fim, como os outros.