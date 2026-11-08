Estratégias concertadas

Há problemas que têm de ser encarados com uma visão macro e cuja solução passa por uma estratégia concertada e em larga escala.

A questão do combate às pragas insere-se nesta dimensão de atuação e exige mais do que medidas avulsas tomadas em cada concelho.

O Município de Santa Cruz prepara-se para rever o regulamento de apoio ao setor agrícola, inserindo mais algumas situações que podem ser apoiadas, como a ajuda à produção e o combate às pragas.

Estas alterações prendem-se não só com a perceção das necessidades e com as preocupações reveladas pelos nossos agricultores, mas também com o reconhecimento da necessidade de apoiar uma atividade cuja importância se reparte entre a economia de pequena escala e familiar, e os seus efeitos na qualidade da paisagem e na ocupação dos solos.

Contudo, no que ao combate às pragas diz respeito, as medidas isoladas poderão não alcançar os objetivos pretendidos, pois, tal como acontece na campanha de esterilização de animais errantes, este é um problema que não se contém das delimitações geográficas, exigindo, por isso, uma ação concertada, por forma a que os objetivos sejam atingidos com eficácia e o combate se faça de forma global, evitando a migração das espécies e o prolongamento do problema na sua dimensão de destruição de culturas, mas também de saúde pública.

Creio estar na hora de unir esforços numa estratégia regional de combate às pragas, nomeadamente ratos, cuja população tem vindo a crescer de forma descontrolada, precisamente porque a questão não está a ser encarada de forma concertada e global.

A mudança de paradigma na atuação face a estes problemas é assunto que nos devia preocupar pela responsabilidade que temos e que, neste caso, não se resolve com medidas locais. É um problema sem fronteiras e cuja solução requer união e concertação. Devemos isso ao esforço dos nossos agricultores, mas também à população que se vê a braços com pragas descontroladas, com o respetivo problema de saúde pública que costuma estar associado a determinadas espécies. Santa Cruz irá fazer a sua parte, mas também não se demitirá de promover, em sede própria, a sensibilização para a necessidade de uma estratégia regional concertada.