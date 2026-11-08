A economia está melhor. Mas para quem?

O PIB cresceu. O desemprego caiu. O défice está controlado. A dívida desce. Os mercados estão satisfeitos. São boas notícias. Já a inflação está a destoar. Um detalhe, afirmarão os políticos. Dizem-nos quase todos os dias que com estes indicadores “a coisa” está boa. Mas há uma pergunta que raramente aparece no meio desta celebração de números: E a vida das pessoas, melhorou na mesma proporção? É aqui que começa o problema. Não tenho nada contra os números. Pelo contrário. Precisamos deles. Uma economia não pode ser governada à base de palpites.

Precisamos de saber quanto produzimos, quanto gastamos, quantas pessoas trabalham, quanto devemos e quanto custa viver. O problema começa quando confundimos esses números com a própria realidade. Vejamos o PIB. Quando cresce, é apresentado como sinal de progresso. Mas o PIB diz-nos quanto uma economia produz. Não nos diz quem fica com a riqueza produzida. É perfeitamente possível uma economia crescer enquanto a desigualdade aumenta, os salários ficam para trás e uma parte da população sente que está a perder qualidade de vida. O país pode estar mais rico e muitas pessoas podem estar mais pobres. Não há contradição. Há apenas uma pergunta que ficou por fazer: quem ganhou com o crescimento? O mesmo acontece com o desemprego. Uma taxa de desemprego mais baixa é positiva. Mas não deveria encerrar a discussão. Deveria abrir outra. Que empregos estão a ser criados? São empregos estáveis? Bem pagos? Permitem pagar uma casa, constituir família e enfrentar uma despesa inesperada sem entrar imediatamente em dificuldades? Porque estar empregado não significa necessariamente viver bem. Podemos ter menos desempregados e mais trabalhadores pobres. É por isso que me parece perigoso, (ou será manhoso?) olhar para cada indicador isoladamente. O défice pode diminuir, mas importa saber como. A dívida pode baixar, mas importa saber para que serviu. A produtividade pode aumentar, mas importa saber quem beneficia dos ganhos. Porque há uma pergunta que deveria acompanhar todos os números económicos: O que aconteceu às pessoas por trás deles? Durante demasiado tempo, habituámo-nos a tratar crescimento, competitividade, disciplina orçamental e confiança dos mercados como se fossem objetivos que dispensassem explicação. Não dispensam. Uma economia competitiva pode sê-lo à custa de salários baixos. Uma redução da despesa pode ser conseguida à custa dos serviços públicos. Uma maior flexibilidade laboral pode significar maior precariedade. E a confiança dos mercados pode coexistir perfeitamente com a insegurança de milhões de cidadãos. Não significa que os mercados sejam inimigos. Não significa que o Estado possa gastar sem limites. Significa apenas que uma sociedade não pode ser avaliada exclusivamente através daquilo que é mais conveniente medir. É aqui que o debate sobre o neoliberalismo ganha importância. Se entendermos que a principal função da política económica é criar condições favoráveis à acumulação de capital, controlar a despesa e manter os mercados satisfeitos, então podemos considerar saudável uma economia onde a riqueza cresce, mas se concentra cada vez mais. Se, pelo contrário, entendermos que a economia deve estar ao serviço da sociedade, teremos de olhar para outros números, como salários reais, preço da habitação, distribuição da riqueza, precariedade laboral, acesso e qualidade dos serviços públicos, poder de compra, e capacidade de poupança das famílias. Talvez estes indicadores não produzam manchetes tão bonitas. Mas dizem-nos muito mais sobre a vida concreta de quem trabalha. No fundo, o problema não está nos números. Está na história que se constrói a partir deles. Os números podem estar rigorosamente certos e, ainda assim, mostrar apenas uma parte da realidade. Por isso, da próxima vez que ouvirmos dizer que “a economia está melhor”, talvez devêssemos fazer uma pergunta simples. Não para negar os números. Não para negar o crescimento. Não para negar os resultados. Apenas para completar a fotografia: Melhor para quem? Porque uma economia não existe para satisfazer gráficos. Existe para melhorar a vida das pessoas.