'Selena' assume liderança no Open Teams de bridge
A equipa Selena ocupa o primeiro lugar da classificação do Open Teams do 29.º Open Internacional de Bridge da Madeira, com 162,97 pontos, após a segunda sessão da competição, disputada sábado à noite, no Funchal.
Constituída por Selena Pepic, Tim van de Paverd, Bartosz Chmurski e Piotr Tuczynski, a formação mantém uma vantagem de quase 18 pontos sobre a segunda classificada, Villa Encosta do Sol 1, que soma 145,13 pontos.
A luta pelos lugares seguintes está mais equilibrada. MAKE ocupa a terceira posição, com 145,11 pontos, seguida de Salonen (145,01) e DON JULIO (143,10), que completam os cinco primeiros lugares.
Entre as equipas com jogadores de destaque no panorama internacional, De Botton, que integra Christian Bakke, Thomas Charlsen e Thor-Erik Hoftaniska, está na sétima posição, com 140,03 pontos. Já Vicuña, que conta com António Campos Palma, Mikael Rimstedt, Luis Lantarón e Maria Sainz de Vicuña, ocupa o 14.º lugar, com 133,38 pontos.
Na representação portuguesa, Ases da Invicta, formada por Rui Pinto, Miguel Cerquinho, Paulo Pessanha e Carlos Gonçalves, segue na 24.ª posição. A equipa PORTUGALÊS, com Pedro Macedo, Bruno Macedo, Laura Woodruff, Nuno D. Martins e Fábio Fernandes, está em 26.º lugar.
A equipa NUNO MATOS ocupa a 20.ª posição, enquanto Ponte Para o Futuro está no 72.º lugar e Madeira no 90.º.
A classificação será definida na sessão final do Open Teams, uma das duas principais provas do 29.º Open Internacional de Bridge da Madeira, que reúne no Funchal jogadores de várias nacionalidades.