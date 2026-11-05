António Campos Palma e Mikael Rimstedt lideram o Open de Bridge da Madeira
Eduardo Fernandes e Pedro Morgado venceram a segunda sessão do Open de Pares, mas a dupla luso-sueca assume a liderança da classificação acumulada. A terceira e última sessão disputa-se esta noite, no sétimo dia do Open Internacional de Bridge da Madeira.
António Campos Palma e Mikael Rimstedt assumiram a liderança da classificação acumulada na prova de pares - Open Pairs - do 29.º Open Internacional de Bridge da Madeira, após a segunda sessão da prova, disputada esta quarta-feira no Hotel Vidamar. A dupla terminou com 62,43%, ultrapassando Judith Nab e Vincent Nab, que ocupam a segunda posição, com 62,26%.
A segunda sessão foi ganha por Eduardo Fernandes e Pedro Morgado. A dupla portuguesa alcançou 65,84%, numa jornada que reuniu 324 pares, distribuídos por 162 mesas, para a disputa de 26 mãos. Vesa Fagerlund e Jouni Juuri-Oja ficaram em segundo lugar, com 65,76%, enquanto Nathalie Shashou e Nick Sandqvist completaram o pódio, com 64,64%.
Na classificação acumulada, Michael Gromoeller e Helmut Haeusler ocupam o terceiro lugar, com 61,61%. Eduardo Fernandes e Pedro Morgado subiram à quarta posição, com 61,10%, enquanto Gregers Bjarnarson e Henrik Frydenlund fecham o Top 5, com 60,98%.
O Open Pairs é uma das duas provas principais do Open Internacional de Bridge da Madeira, a par da prova de pares - Open Teams-, que decorre de 6 a 8 de Novembro. A terceira e última sessão do Open Pairs disputa-se na noite desta quinta-feira, sendo decisiva para determinar os vencedores da competição.
Este é o sétimo dia de competição do torneio, que já contou com a realização do Matchpoint Pairs, IMP Pairs 1, IMP Pairs 2, Charity Pairs, Warm-Up Pairs e Cool-Down Pairs. O programa prossegue amanhã, sexta-feira, com o início do Open Teams, uma das provas mais aguardadas desta edição.
Organizado pela Associação de Bridge da Madeira, o 29.º Open Internacional de Bridge da Madeira decorre no Funchal até 9 de novembro, reunindo centenas de jogadores de diversos países e reforçando a Madeira como destino de referência para a prática e promoção do bridge internacional.