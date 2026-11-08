Papa apela aos homens para que tratem mulheres com respeito

O Papa Leão XIV, que termina hoje a sua viagem ao Uruguai, apelou aos homens para que sirvam de exemplo aos mais jovens e tratem as suas mulheres com respeito.

"Queridos pais e avôs, os jovens precisam de vos ver a rezar, a aproximarem-se dos sacramentos e a tratarem as vossas esposas com respeito", afirmou o Papa Leão XIV, numa missa campal na Florida, que juntou cerca de 50.000 pessoas.

Em 2024, mais de 3.800 mulheres foram vítimas de violência de género na América Latina e nas Caraíbas, segundo dados da Comissão Económica para a América Latina e Caribe (CEPAL).

A maioria das mortes violentas de mulheres é perpetuada pelos seus atuais ou antigos parceiros.

A missa na praça central de Florida encerrou a visita do chefe da Igreja católica ao Uruguai.

"É muito importante que o Papa tenha vindo [ao Uruguai]. Isto fortalece a presença da Igreja no nosso país", afirmou um dos presentes, Ivanna Fisichella, de 22 anos, em declarações à Agência France-Presse (AFP).

No mesmo local, Evangelina Campero, de 57 anos, destacou o esforço que o Papa está a fazer, ao realizar uma viagem de 12 dias pelo Uruguai, Argentina e Peru, três semanas após ser operado a um cancro no pulmão.