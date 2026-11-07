Open Teams do torneio de bridge da Madeira reúne 137 equipas
O Open Teams, uma das duas principais provas do 29.º Open Internacional de Bridge da Madeira, arrancou esta sexta-feira, no Funchal, com 137 equipas inscritas.
Após três rondas, a equipa Ronnie and friends ocupa o primeiro lugar, com 55,64 pontos. Seguem-se New Friends, com 50,74 pontos, e MAKE, com 50,62 pontos. Erichsen (49,45) e Selena (47,76) completam os cinco primeiros lugares.
A competição reúne vários jogadores de referência internacional, entre os quais Christian Bakke, actual campeão europeu e vencedor do Open Teams da Madeira em 2025, que integra a equipa De Botton. Também o argentino Agustín Madala, campeão mundial, participa na prova, ao serviço da equipa ARGENTINA.
Entre as formações portuguesas, Ponte Para o Futuro ocupa a 15.ª posição, com 42,89 pontos. João Ferreira está no 20.º lugar, com 42,17 pontos, e CRUZEIRO surge na 21.ª posição, com 41,93 pontos. Ases da Invicta ocupa o 45.º lugar, com 35,50 pontos.
A competição prossegue este sábado e domingo, com as sessões que vão determinar a classificação final. Organizado pela Associação de Bridge da Madeira, o 29.º Open Internacional de Bridge decorre no Funchal até 9 de novembro e reúne cerca de 900 jogadores, maioritariamente estrangeiros.