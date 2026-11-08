Acidente de carro mata 10 pessoas no Rio de Janeiro

Um carro caiu, na noite de sábado, a um lago em Barra Mansa, Rio de Janeiro, provocando a morte de 10 pessoas, incluindo cinco crianças, avançou hoje fonte oficial dos bombeiros à Agência France-Presse (AFP).

De acordo com um comunicado do governo do estado do Rio de Janeiro, "as vítimas já estavam mortas quando foram retiradas do veículo".

A polícia realizou uma investigação no local para determinar as circunstâncias da queda do carro. Os documentos do veículo foram apreendidos.

Cerca de 30 bombeiros e dois mergulhadores, 10 viaturas e uma embarcação foram mobilizados para o local, que fica a cerca de 140 quilómetros do Rio de Janeiro, noticiou a Folha de São Paulo.

Na operação participaram os bombeiros dos quartéis de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Barra do Piraí e equipas especializadas do Grupo de Busca e Salvamento.

A região do Rio de Janeiro foi atingida por fortes chuvas este sábado.