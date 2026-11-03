João Vide Barbosa e Andrea Nilsson vencem 'Warm-Up' do Open de Bridge da Madeira

João Vide Barbosa e Andrea Nilsson conquistaram o primeiro lugar na classificação Norte-Sul do Warm-Up Pairs, prova disputada na segunda-feira, 2 de Novembro, no âmbito do 29.º Open Internacional de Bridge da Madeira. A dupla alcançou uma expressiva pontuação de 69,61%, destacando-se entre os 174 pares que participaram nesta competição.

O torneio, integrado no quinto dia do Open, contou com 87 mesas e 26 mãos, constituindo uma importante etapa de preparação para os jogadores que participam nas provas principais do evento. Na segunda posição da classificação Norte-Sul ficaram Yaniv Zack e Ronni Barr-Benin, com 64,74%, enquanto Eythor Jónsson e Anna Sigridur Karlsdottir completaram o pódio, com 63,83%.

Na classificação Este-Oeste, a vitória pertenceu à dupla Christian Lahrmann e Mads Eyde, que terminou com 62,87%. Wubbo de Boer e Agnes Snellers alcançaram o segundo lugar, com 62,84%, numa disputa particularmente equilibrada, enquanto Jon Ingthorsson e Kristinn Olafsson ficaram na terceira posição, com 61,94%.

O Warm-Up Pairs voltou a evidenciar a dimensão internacional do Open da Madeira, reunindo jogadores de diferentes nacionalidades num ambiente de elevada competitividade e qualidade técnica. A competição prossegue no Funchal, com as atenções centradas nas restantes provas de uma edição que reafirma a posição da Madeira entre os destinos de referência do bridge internacional.

Já hoje o Hotel Vidamar 'abriu as portas' para ao arranque da competição de pares do Open da Madeira, com a primeira das três sessões. Os grandes vencedores de 2026 será encontrados na quinta-feira após a derradeira jornada. Já no fim-de-semana, entre sexta-feira e domingo tem lugar a competição de equipas.