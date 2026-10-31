Open Internacional de Bridge da Madeira reúne 50 pares no segundo dia

O 29.º Open Internacional de Bridge da Madeira prosseguiu esta sexta-feira, 30 de Outubro, com a realização do segundo dia de competição, que ficou marcado pelo torneio Side Event 2 – IMP Pairs. A prova reuniu 50 pares, distribuídos por 25 mesas, que disputaram 26 mãos, numa competição com classificação autónoma para as linhas 'Norte-Sul' e 'Este-Oest'e.

Na classificação Norte-Sul, a vitória pertenceu à dupla neerlandesa Gerwin Middelkoop e Allie Hoenstok, que terminou com 61,38 IMP. Em segundo lugar ficaram os portugueses Eduardo Fernandes e Pedro Morgado, com 50,47 IMP, assegurando uma prestação de destaque nesta jornada. O terceiro lugar foi alcançado pela dupla francesa Virginie Bonnet e Gérard Salliere, com 43,33 IMP.

Já nos duelos da linha 'Este-Oeste', o primeiro lugar foi conquistado pelos polacos Anna Lasocka e Bogdan Szulejewski, com 49,42 IMP. A segunda posição pertenceu a Lech Zwirello e Maria Kroppa, também da Polónia, com 37,74 IMP, enquanto o terceiro lugar foi ocupado pelos escoceses Jeanne e Wilson McLeod, com 34,46 IMP.

A competição prossegue este sábado com o Side Event 3 – IMP Pairs, dando continuidade a um programa que reúne no Funchal algumas das principais referências internacionais da modalidade.

A edição deste ano do evento, que conta com a participação de quase 900 jogadores, decorre até 9 de Novembro, afirmando a Madeira como um dos destinos de referência no calendário internacional do bridge.