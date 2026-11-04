Dupla alemã lidera no Open Internacional de Bridge da Madeira

O sexto dia de competição do 29.º Open Internacional de Bridge da Madeira, que decorre no Funchal até 9 de Novembro, marcou o início dos torneios principais da prova, com a realização da primeira das três sessões do Open Pairs.

A competição reuniu 324 pares, distribuídos por 162 mesas, num total de 26 mãos, confirmando a dimensão e o elevado nível competitivo do evento internacional.

A dupla alemã formada por Ralph Retzlaff e Matthias Schueller assumiu a liderança da classificação, com 64,68% de aproveitamento. Na segunda posição ficaram os noruegueses Thor-Erik Hoftaniska e Christian Bakke, com 64,37%, enquanto Christina Lund Madsen e Henning Ostergaard, da Dinamarca, completaram o pódio, com 64,17%.

Em destaque esteve também António Campos Palma, que, em parceria com o sueco Mikael Rimstedt, alcançou o quinto lugar da classificação, com 63,10%. A dupla portuguesa Paulo Courteilles Sarmento e Pedro Madeira terminou a sessão na 21.ª posição, com 61,19%, num início promissor para os representantes nacionais numa competição que ainda tem duas sessões por disputar.

Entre os nomes de maior notoriedade internacional presentes no torneio, Zia Mahmood, em parceria com Zain Mahmood, ocupa a 112.ª posição, com 52,88%, enquanto Agustín Madala, ao lado de Francisco Guerra, terminou no 111.º lugar, com 52,97%. A classificação permanece em aberto, com as próximas duas sessões do Open Pairs a serem determinantes para definir os vencedores de uma das principais competições do Open Internacional de Bridge da Madeira.